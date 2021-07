Sensible baja para el Team Chile: María Fernanda Valdés se pierde Tokio 2020 por lesión

El Comité Olímpico de Chile (COCh) informó que la deportista clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio en levantamiento de pesas María Fernanda Valdés no podrá competir debido a una sub luxación y a la rotura de un ligamento en el hombro.

"Valdés presenta un cuadro de inestabilidad de hombro secundario a una lesión ligamentosa. Esto, que es muy propio de su deporte por las altas cargas de trabajo que ellos tienen, genera mucho dolor y con una probabilidad muy alta puede luxar el hombro, sacar el hueso de su posición", apuntó Alejandro Orizola, Jefe del Área Médica del COCH.

"Tomando en cuenta eso, y que los Juegos Olímpicos son una competencia de élite, con esfuerzos máximos, más las sensaciones a las que está sometida Fernanda, es que se tomó en conjunto la decisión, y será sometida a una intervención quirúrgica en los próximos días", agregó.

La deportista, por su parte, dijo estar " muy triste por esta situación. Junto a mi equipo llevamos años preparando esta competencia, y sentía que podíamos pelear una medalla olímpica. Pero para eso tengo que estar en óptimas condiciones y no lo voy a conseguir en tan poco tiempo".

"Sería muy irresponsable intentar levantar con esta lesión en sólo algunos días más. Yo quiero seguir compitiendo por Chile, quiero ganar medallas en Santiago 2023 y París 2024 y para eso debo ser responsable. Con mucha pena hemos tomado está decisión. Agradezco el apoyo del Comité Olímpico y del equipo médico, y a la distancia le deseo el mayor de los éxitos a mis compañeros del Team Chile en estos Juegos Olímpicos", agregó.

Por último, Miguel Ángel Mujica, Presidente del Comité Olímpico de Chile, indicó que "estamos muy apenados por la situación de María Fernanda. No sólo porque sabemos que en óptimas condiciones tiene nivel para pelear una medalla olímpica, sino que especialmente porque hemos visto todo el esfuerzo que ha hecho para competir en Tokio. Estamos seguros de que se recuperará y le dará nuevas alegrías al deporte chileno".