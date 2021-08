Simone Biles también se bajó de la final de suelo en Tokio 2020

La gimnasta estadounidense Simone Biles también se restó de la final de suelo en la gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La deportista norteamericana tampoco competirá en las definiciones de salto y asimétricas, según su propia decisión.

Además, tomará una determinación con respecto a la viga.

La Federación de Gimnasia de Estados Unidos confirmó la noticia y aseguró que sea cual sea la decisión de Biles, están con ella.

Biles sorprendió cuando se restó de la final del All-Around femenino por equipos, a lo que siguió su marginación por razones personales del concurso completo individual.

Simone has withdrawn from the event final for floor and will make a decision on beam later this week. Either way, we’re all behind you, Simone.