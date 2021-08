Yasmani Acosta: No estoy contento, quería una medalla

El luchador chileno Yasmani Acosta se mostró desilusionado luego de perder la pelea por la medalla de bronce en la lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"No estoy contento, quería una medalla", dijo a la transmisión de TVN el nacido en Cuba.

"Mi meta era irme con una medalla. Para irme feliz tenía que ganarla. Es algo interno que tenía que cumplir. Será en otra ocasión, pero era mi meta y a veces uno debe ser un poco duro consigo mismo", añadió Acosta luego de bajarse de la carpeta tras caer por el bronce ante el ruso Semenov.

De paso, el luchador agradeció el cariño de Chile: "Es mi casa, me han recibido más, me han atendido bien yo soy un chileno más, y he recibido muchas llamadas, muchos mensajes", comentó.

"Quiero que sea la revancha ahora mismo", finalizó.