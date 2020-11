Miguel Angel Mujica: En Chile los dopados se libran porque no los puedes castigar

El presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Angel Mujica, quien fue recientemente reelecto, aseguró que el reglamento no impide que los deportistas ingieran algunas sustancias prohibidas, por lo que los "dopados" no tienen trabas.

En entrevista con La Tercera, Mujica señaló que "la Agencia Mundial Antidopaje tiene una lista de sustancias vetadas, pero que no están prohibidas en Chile, hay que crear una ley: hoy no detalla sustancias prohibidas y los dopados se libran, porque no los puedes castigar".

Además, el timonel adelantó sus objetivos para los Juegos Panamericanos Santiago 2023: "Si en Lima hubo 50 medallas con 317 deportistas, esa cifra tiene que ser mayor, con los 700 que esperamos que haya".

"Hoy (los deportistas) tienen una condición diferente, que sepan que se les han dado las condiciones necesarias. Los deportistas han sido parte de un proceso con metodólogo, ciencias del deporte aplicadas", añadió Mujica.

Finalmente, mencionó a su gusto las promesas del deporte nacional: "El ciclista Martín Vidaurre, cuarto del mundo en Sub 23, y la karateca Valentina Toro, que en el mediano plazo pueden ser medallistas en unos Juegos Olímpicos o en Mundiales adultos".