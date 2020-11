Miguel Angel Mujica y repostulación al Coch: Los presidentes de federaciones quieren que siga

El actual presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Angel Mujica, expresó su deseo de continuar al mando del deporte nacional, y aseguró que tiene el apoyo de más de 40 federaciones asociadas, por lo que espera continuar en la línea que ha mantenido desde 2017.

"Lo más importante es que he conversado con 40 presidentes de diferentes federaciones y todos quieren que continuemos. Me dicen ¿Por qué debe haber un cambio si lo han hecho bien? Eso nos pone muy contentos y es un respaldo al trabajo que venimos haciendo desde la época de Neven Ilic. Recordemos que yo asumo cuando él va a Panam Sports en 2017, así que estos han años han sido un trabajo de continuidad. Siempre dije cuando me postulé, estar cerca de las federaciones, y el comité está y ha estado al servicio de ellas", dijo Mujica en diálogo con El Mercurio.

Explicó que su trabajo se ha notado "en cosas importantes. Están las 50 medallas de Lima, que no es un trabajo que empezó hace 12 meses ni cuatro años. La creación de la mesa técnica fue un acierto".

Mujica abordó la posibilidad de que la ex ministra Pauline Kantor esté impulsando la candidatura de Jorge Pino.

"Son rumores. Pero si fuera cierto, será de una gravedad muy grande. La carta olímpica señala la prescindencia de la política partidista. Si hay una intervención de una ex ministra, sobre todo de Deportes, creo que sería el error más grave que estaría sucediendo en el movimiento olímpico", comentó.