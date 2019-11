Mujica por incendio de histórica casona del COCh: Nos embarga una tristeza muy grande

El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Angel Mujica, lamentó el incendio que se produjo en la casona de la Universidad Pedro de Valdivia, en donde antes estuvo la sede del organismo deportivo nacional, y aseguró que todavía les pertenece.

Sobre esto, el dirigente dijo en conversación con nuestro programa Al Aire Libre PM que "la tristeza que nos embarga en este momento es muy grande. Nosotros ahí tenemos cinco propiedades, la que fue afectada es una casona antigua de 1924 si no me equivoco, que es donde se fundó el Comité Olímpico. Tantos años, tantas reuniones y tantas cosas que se hicieron en el Comité, y desde hace cinco o seis años nosotros se lo teníamos arrendado a la Universidad Pedro de Valdivia".

"Es una pena enorme también por esos estudiantes, lo hablaba con el rector, no lo podían creer porque esto no es un tema de seguros. Los seguros están y eso es lo de menos hoy en día realmente, por el lado histórico de lo que fue esa casona para el Comité Olímpico es una pena enorme y también por el lado de los estudiantes, ellos tienen laboratorios, salas de clases, la rectoría", agregó.

En la misma línea, Mujica afirmó que el inmnueble "era una casona maravillosa del punto de vista arquitectónico e incluso no era monumento nacional pero era patrimonio de la comuna. Lo lamentamos muchísimo, ya iremos viendo el lunes cuáles son las medidas que se toman, pero en lo inmediato expresamos nuestra mayor tristeza por este tipo de cosas. Lo que está pasando en Chile no tiene sentido, no nos merecemos lo que estamos viviendo".

Al ser consultado por si desde la casa de estudios le señalaron quiénes y cómo se pudo producir el siniestro, el timonel del COCh indicó que "ellos me decían que temprano dejaron cerrada la universidad como ha sido en las últimas semanas, alrededor de las tres de la tarde y dejan no sé si un guardia nocturno que parece que no estaba porque llega más tarde y no había nada más, así que no tienen idea".

"No hay ningún reporte de quiénes entraron, cómo entraron, por qué entraron. Ellos no tienen ningún informe en este momento. Tampoco tienen cámaras de televisión, es una estructura bastante antigua", añadió.