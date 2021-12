Berdine Castillo se adjudicó la plata en los 800 metros de los Juegos Panamericanos Junior

La atleta nacional Berdine Castillo se quedó con la medalla de plata en los 800 metros planos este miércoles en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, Colombia.

La campeona sudamericana sub 23, quedó por detrás de la cubana Daily Cooper que se adjudicó el oro, mientras que el bronce fue para la mexicana Verónica Ángel Talamantes.

"Me sentí súper bien en la carrera. Si bien me estaban comentando que la pasada en los 400 fue lenta, salí a tirar, pero en cuanto a sensaciones me sentí bien, me sentí fuerte en los últimos metros para rematar para que la otra chica no me pasara y haber quedado tercera", apuntó por el gran resultado.

"En general, termino este 2021 contenta, con dos medallas internacionales, con récord nacional Sub 23, así que me voy contenta a Chile. Queda la 4x400 también, así que todavía no terminamos, pero estoy muy feliz de haber dado en la pista todo lo que tenía", sentenció la atleta de 21 años.