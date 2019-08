El atleta nacional Carlos Díaz, oro en los 5.000 metros, no tuvo un buen final en los 10.000 metros, la cual terminó en pleno desarrollo por problemas físicos. Díaz comentó tras la carrera que “el cuerpo no me respondió y no pude aguantar el cambio de ritmo”. Además, agregó que durante la preparación sufrió lesiones y no pudo entrenar de forma integral y que correr los 1.500 metros este jueves le afectó.