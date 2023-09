El chileno más ganador de medallas panamericanas quedó fuera de Santiago 2023

La Federación de Esquí Náutico anunció a sus nominados para los Juegos de Santiago 2023 en un listado donde sorprende la ausencia de Felipe Miranda, el deportista chileno con más medallas panamericanas en la historia.

Miranda, campeón de los Juegos de Lima 2019, tuvo un año complejo, y se perderá el evento junto a su hermano Rodrigo, y a Valentina González, otra de las grandes figuras nacionales.

La ausencia de "Pipe" Miranda se debe a que fue superado por Emile Ritter en las marcas, lo que se suma a una dura caída en Estados Unidos, que mermó sus posibilidades.

Así, no podrá revalidar la medalla de plata que obtuvo en Lima 2019, donde además fue el abanderado del Team Chile en la inauguración, la que se suma al oro obtenido en Toronto 2015 (overall), la plata de Guadalara 2011 (overall) y los cuatro bronces obtenidos en Río de Janeiro 2007 (slalom), Guadalajara 2011 (salto y figuras) y Toronto 2015 (salto).

Tampoco estará su hermano Rodrigo, quien quedó fuera de la cita al no poder conseguir la marca luego de regresar tras una compleja fractura de esternón ocurrida el año pasado.

En tanto, Valentina González no podrá revalidar el bronce en Lima, debido a una fractura de peroné que la dejará fuera de la competencia.

La nómina final está compuesta por Agustina Varas, Martín Labra, Matías González y Emile Ritter.