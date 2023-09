Sin Simone Biles: EE.UU. definió su equipo de gimnasia para Santiago 2023

Estados Unidos definió el equipo de gimnastas que viajarán a Chile para disputar los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, entre las que no figura la estrella Simone Biles, quien quedó en el grupo de deportistas que competirá en el Mundial de Bélgica.

La convocatoria la encabeza Jordan Chiles, quien ostenta una medalla olímpica de plata, Kayla Di Cello, Kaliya Lincoln, Tiana Sumanasekera y Zoe Miller.

Como reemplazos fueron designadas Alicia Zhou, Evelynn Lowe, y Nola Matthews.

La selección se realizó mediante un campeonato en Katy, Texas, donde también se designó al equipo que disputará la Copa del Mundo en Amberes, liderado por Simone Biles junto a Shi Jones, Skye Blakely, Leanne Wong, Joscelyn Roberson y Kayla Di Cello.

Individual Qualifier: Katelyn Jong



⭐️ Jordan Chiles

⭐️ Kayla DiCello

⭐️ Kaliya Lincoln

⭐️ Zoe Miller

⭐️ Tiana Sumanasekera



Individual Qualifier: Katelyn Jong

Non-Traveling Alternates: Zhou, Lowe, Matthews pic.twitter.com/m2LRwWfTSg