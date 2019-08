Yerko Araya finalizó undécimo en la marcha atlética en los Juegos Panamericanos

El chileno Yerko Araya finalizó undécimo este domingo en la marcha atlética de 20 kilómetros en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El atleta nacional registró un tiempo de una hora y 28 minutos, 6'15'' del ganador del oro, el ecuatoriano Brian Pintado. La plata quedó en manos del brasileño Caio Oliveira, y el bronce fue para el argentino José Barrondo.

La gran decepción fue el colombiano Eider Arévalo, quien llegó a la competencia como campeón del mundo en la categoría y no pudo finalizar la Carrera.

Araya, tras la prueba, dialogó con los medios y lamentó la amonestación que sufrió en el kilómetro 11, situación que lo llevó a bajar el ritmo y medirse para evitar una descalificación.

"Nunca perdí los deseos de competir. No puedo juzgar lo que vieron los jueces. No siempre es como uno planea, no puedo predecir quien va ganar, si hasta el campeón del mundo no terminó la carrera. La marcha atlética es complicada, pero estoy feliz de haber participado en estos Juegos Panamericanos", explicó Araya.

Finalmente, afirmó que su mayor motivación para continuar son sus hijos y que su objetivo es estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Tengo mi fe intacta y quiero continuar", sentenció.