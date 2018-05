Tomás González clasificó a la final de suelo en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba

El gimnasta chileno Tomás González accedió a la final de suelo en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018, tras finalizar en el primer lugar de la clasificación.

El nacional logró un puntaje de 14.100, igualando al colombiano Andrés Martínez en el liderato de la primera ronda, y el próximo martes irá por un podio en el certamen que se desarrolla en Bolivia.

Tras su participación, González dijo que "me sentí un poco cansado por la altura, me ha costado adaptarme, pero como venía de una buena preparación en suelo pude hacer la rutina completa. No quise reservarme, preferí darle con todo a esta rutina porque como no estoy haciendo todos los aparatos tuve una espera de una hora. Estoy conforme con mi rutina y con mi puntaje, espero agregarle un par de décimas a la dificultad en la final".

En la misma jornada la delegación chilena sumó tres medallas de bronce en judo, gracias a las actuaciones de Mary Dee Vargas en la categoría hasta 48 kilos, Hugo Vera en hasta 60 Kg. y Juan Sebastián Peréz en hasta 66 Kg.