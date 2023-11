Amanda Cerna: Veo posible una medalla en los Parapanamericanos, llego con mucha experiencia

La destacada para atleta nacional Amanda Cerna se mostró muy contenta y esperanzda a solo días de competir en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, en casa, donde espera conseguir una presea.

En diálogo con nuestro espacio Al Aire Libre TV, Cerna (Team Gatorade) dijo: "Es un sueño competir en mi país, frente a mi familia. Yo creo que mi familia es la más prendida de todas así que estoy muy contenta. Creo que tendré un poco de ventaja por el apoyo del público y en la inaiuguración vamos a desfilar con todo".

"Uno siempre aspira a lo máximo, es posible la medalla. Hay cinco atletas que somos súper parejas, así que puede ganar cualquiera. Va a depender de la carrera de ese día, cómo lleguemos cada una", añadió.

Siguiendo con la emoción que le significa este certamen y el recorrido que tiene, con dos Juegos Parapanamericanos y dos Paralímpicos: "Todavía no creo lo que estoy viviendo, desde los Parapanamericanos de Toronto 2015 que fue mi primer gran evento. Me han servido las carreras buenas y malas. Llego con mucha experiencia y me encanta compartirla".

Por otra parte, comentó la gran polémica que hubo en los Panamericanos en su disciplina, con denuncias de Berdine Castillo y Poulette Cardoch, de exclusión arbitraria de la 4x400 femenina, de clasismo y racismo.

"Yo soy cercana a Berdine Castillo, somos compañeras de entrenamiento y tenemos el mismo entrenador. Me dio mucha lata, es importante que se haya visibilizado para que no siga ocurriendo. Le expresé todo mi apoyo a Berdine y Poulette. Ojalá no ocurra más y se respeten los criterios. Por lo que supe no tuvieron mucho apoyo de las compañeras, pero ahora ella ya está bien", sostuvo.

Finalmente, habló de lo que va a dejar Santiago 2023: "El legado va a ser, aparte de la infraestructura que está maravillosa, la conciencia que puede tomar la gente de darle el apoyo que necesitan los deportistas. Nos va a dar mucha visibilización también, sobre todo a los deportistas paralímpicos, para que la gente se dé cuenta que somos deportistas de alto rendimiento y representamos a Chile".