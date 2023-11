Tania Zeng, medallista del Team Chile: El cariño de la gente me emociona

- Revisa el especial de AlAireLibre.cl de los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Tania Zeng, medallista de bronce para el Team Chile en el tenis de mesa de Santiago 2023, conversó con Efecto China en Cooperativa sobre su historia y manifestó su alegría por el cariño que le han dado los chilenos tras su irrupción en los Juegos Panamericanos.

"Siempre seré Tania Zeng, muy feliz que la gente que me da ánimo, se acerca mucho a mí. Voy a entregar más en el futuro si tengo la posibilidad, pero siempre seguiré como ahora. El cariño de la gente me emociona, como me reciben, como me reciben en mi trabajo. Voy a seguir haciendo deporte hasta que pueda", comentó la tenismesista de 57 años.

Además, contó que su medalla de bronce generó impacto en su natal China.

"Están contentos en China, me envían los links, felices por las noticias allá, por participar en los Panamericanos. Están sorprendidos, porque gente de edad mía, también juegan y entrenan, pero no tan duro como lo mío", aseveró.

