La exigente preparación de Macarena Pérez para los Juegos Olímpicos de París 2024

Macarena Pérez recibió la noticia de su clasificación a sus segundos Juegos Olímpicos a inicios de julio. Si bien la deportista no había conseguido el cupo para París 2024, se adjudicó una de las 12 plazas para participar en la cita olímpica en la ciudad parisina.

La atleta está mostrando todo su proceso de preparación para los Juegos en su cuenta de Instagram, y una vez que supo la noticia de su clasificación aseguró: "Estoy emocionada, estoy feliz. La verdad, no pensé que me iba a costar tanto. Siempre fui súper realista, sabía que había posibilidades de no llegar a París. Pero se logró"

View this post on Instagram A post shared by Team Chile - COCH (@teamchile_coch)

Las sensaciones de Macarena Pérez por clasificar a París 2024

"Y es algo todavía difícil de asimilar. He estado entrenando fuerte, me siento bien y quiero demostrar todo lo que puedo hacer. Ese es mi mayor objetivo en estos JJOO...Voy a dar lo mejor de mí y creo que disfrutar va a ser algo que me va a jugar a favor. Quiero poder hacer la pasada de mis sueños", comentó la deportista del Team Chile.

Dentro del equipo técnico de la atleta Vans, se encuentra Víctor Muñoz, entrenador de BMX, pro rider y también parte del team de la marca, quien actualmente está viajando con Maca Pérez y será su pilar fundamental en las competencias.

View this post on Instagram A post shared by Maca ✌️ (@macapgrasset)

La preparación de Maca Pérez para competir en los Juegos Olímpicos de París 2024

Nicolás Cifuentes, socio de Kifit, centro de kinesiología deportiva, lleva acompañando la carrera deportiva, panamericana y olímpica de Macarena Pérez hace ya 6 años. Su visión sobre qué será de la participación de Maca en los JJOO es clara: "La veo tranquila, aprovechando esta oportunidad y el objetivo máximo que nos planteamos es disfrutar"

Con respecto al llamado de Team Chile, Cifuentes indicó que "el hecho de lograr esta clasificación fue sorpresiva, una oportunidad tremenda de poder sumar un Juego Olímpico más a su carrera, algo que pocos deportistas pueden decir".

Y detalló sobre la preparación que tendrá Macarena: "Trabajamos a distancia junto con Víctor Muñoz, haciendo planificaciones 3 veces a la semana. El lunes antes de viajar a Francia nos juntamos con el fin de que sintiera mi apoyo y afinar su entrenamiento de cara al 1 de agosto. ¡Ya está todo listo! Solo le queda disfrutar, demostrar y hacer la línea de su vida que es lo que ella más quiere".