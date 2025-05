La lluvia nos dejó con las ganas ¿Cuándo juega Cristian Garin y Tomás Barrios por la qualy de Roland Garros?

El torneo de Roland Garros es el evento principal del tenis sobre la arcilla, pero tiene una complejidad que afecta a los jugadores, y este miércoles 21 de mayo le tocó vivir en carne propia a Cristian Garin (122º del ranking de la ATP) y Tomás Barrios (110º).

La lluvia es el ingrato invitado que por lo general retrasa los partidos del abierto de tenis de Francia, situación análoga a la que en un mes más se vivirá en Inglaterra, cuando se dispute Wimbledon, por lo mismo las esperas se hacen largas, hasta que finalmente se suspenden las jornadas y son derivadas al día siguiente, tal cual pasó hoy en París, y que afectó a los tenistas chilenos.

☔️ All remaining matches aside from Court Suzanne-Lenglen are cancelled for today due to rain.#RolandGarros