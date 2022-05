Alcaraz, pese a su eliminación en Roland Garros: Creo que puedo ganar un Grand Slam

El español Carlos Alcaraz (6º del mundo) sacó una lectura positiva de su derrota en cuartos de final de Roland Garros frente al alemán Alexander Zverev (3º), afirmó sentirse "orgulloso" de haberlo dado todo y dijo que se siente capaz de ganar un Grand Slam.

"Me voy pensando que he luchado hasta el último punto y estoy orgulloso. Tengo que sacar las lecciones del partido de hoy, ha sido ajustado, he tenido opciones contra uno de los mejores del mundo. Hay que tener una mentalidad más fuerte que la que he tenido hoy, es la lección que saco", comentó tras caer por 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6 (7).

Zverev frenó el tranco ganador de Carlos Alcaraz y se instaló en semifinales de Roland Garros #CooperativaContigo https://t.co/vCh8ZuR6YO pic.twitter.com/8IOVjNj6Pa — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) May 31, 2022

Alcaraz expresó que no sintió la presión de ser uno de los favoritos para ganar el torneo, pese a sus 19 años y a que nunca ha logrado superar los cuartos de un grande.

"No he pensado en ningún momento que era el favorito. Tengo capacidades y el nivel para poder ganar. Pese a la derrota de hoy sigo pensando que puedo ganar un Grand Slam", aseguró.

"Hay detalles que se me han escapado hoy, tengo que aprender de esos detalles. Pero no me ha pesado la sensación de que soy favorito. Zverev ha jugado mejor, tengo que aprender, me siento capaz de seguir ganando", agregó.

Alcaraz aseguró que se sintió cerca de forzar el quinto set y que, en ese caso, "todo hubiera sido posible".

"En un Grand Slam tienes que dar lo mejor, me ha faltado nivel para ganarle a Zverev, un tenista que ya ha jugado final de Grand Slam y una semifinal aquí, que está curtido en este tipo de situaciones", dijo.