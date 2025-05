Alejandro Tabilo es frenado por Popyrin y se despide de Roland Garros

Roland Garros 2025 se encuentra en marcha desde hace unos días y este miércoles, por la segunda ronda del certamen, vio acción el chileno Alejandro Tabilo (61° del ranking ATP), lamentando un adverso resultado tras haber tenido un positivo arranque en el cuadro individual.

Tabilo se había estrenado en Roland Garros con un maratónico triunfo sobre el francés Arthur Cazaux (113°), pero esta jornada se encontró con un rival de mayor exigencia y aquello se notó en el trámite de su partido con el australiano Alexei Popyrin (25°).

En la cancha 6 del Stade Roland Garros de París, Jano cayó en tres sets ante Popyrin, sucumbiendo por parciales de 5-7, 3-6 y 4-6 dos horas y 18 minutos de juego. Fue un difícil partido para el chileno, que tuvo poco acierto con su servicio y cometió una buena cantidad de errores no forzados (36), viéndose incómodo y no pudiendo encontrarle la vuelta al inspirado nivel de su rival.

