Alexa Guarachi: Daré todo por una victoria en la final y lo haré para quienes me siguen en Chile

La tenista nacional Alexa Guarachi, 45° en el ranking de duplas, hizo historia este viernes al avanzar a la final del dobles femenino en Roland Garros y aseguró que quiere ganar el título para dedicárselo a sus seguidores en Chile.

"Creo que es una gran oportunidad (para seguir haciendo historia). Soy afortunada de estar en una final, voy a darlo todo por esa victoria el domingo, y lo haré para quienes me siguen en Chile", declaró Guarachi a los medios tras el partido, según consignó Séptimo Game.

Respecto al triunfo, junto a Desirae Krawczyk (38°), ante la estadounidense Nicole Melichar (13°) y la polaca Iga Swiatek (174°), Guarachi sostuvo que fue "un sueño hecho realidad".

"El partido fue tan difícil, por mucho tiempo fue de ida y vuelta. Luchamos todo el partido y cuando la última pelota salió fue algo difícil de creer", expresó.

Finalmente, anticipó el duelo ante las campeonas defensoras de Roland Garros: Kristina Mladenovic (3°) y Timea Babos (4°).

"Son grandes jugadoras. Me ganaron en la final de Estambul el año pasado. Tengo ganas de enfrentarlas nuevamente, me ganaron muy fácil la vez anterior, pero he mejorado muchísimo desde ese día. Vimos la semifinal, fue un gran partido, y tenemos que prepararnos para enfrentarlas", sentenció.