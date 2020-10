Alexa Guarachi tras Roland Garros: Mi objetivo es ahora ser top ten y ganar un Grand Slam

La tenista chilena Alexa Guarachi, flamante subcampeona en el cuadro femenino de dobles de Roland Garros, hizo una positiva evaluación de su paso por el Abierto de Francia y aseguró que su participación en París hace ponerse objetivos más ambiciosos.

"Tengo muchas ganas de reevaluar mis objetivos, y para eso tengo que conversar con mi equipo. Definitivamente, mi próximo objetivo es ser Top Ten y ganar un Grand Slam. Sería tremendo, y estoy ilusionada con lo que se viene", dijo la jugadora nacional en diálogo con Séptimo Game.

Guarachi, quien mañana lunes será la 25a mejor doblista del orbe, explicó tras la caída que sufrió junto a la estadounidense Desirae Krawczyk ante la húngara Timea Babos y la francesa Kristina Mladenovic, que se sacan "muchas conclusiones positivas".

"Obviamente duele la derrota y el haber estado tan cerca, pero es una gran motivación y nos mantiene con hambre de ganar para el próximo año, sabiendo lo cerca que estamos. Ganar un Grand Slam ya no es un sueño, está ahí y eso nos inspira. Lo que he aprendido de este torneo es ir partido a partido, no pensar demasiado y mantenerme en el momento", expresó.

Respecto a la dupla que hizo con Krawczyk desde el regreso del circuito, añade que "vamos a hablar, pero seguramente vamos a seguir juntas la próxima temporada. Vamos a conversar sobre nuestras metas, y lo que necesito ahora es tener una partner fija. Gracias a este torneo, finalmente tengo un ranking con el que puedo encontrar una compañera permanente, y me puedo comprometer a jugar con alguien durante todo el año".

Sobre el duelo mismo, la nacida en Estados Unidos contó que "me hubiera gustado haber mantenido el saque, pero ellas jugaron de gran manera en los momentos importantes, con grandes saques, tiros a las líneas y buenas voleas. Solo fueron un par de puntos que hicieron la diferencia".