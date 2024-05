Aryna Sabalenka sigue avanzando a paso firme en la arcilla de Roland Garros

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos del ranking mundial de la WTA, avanzó este jueves a la tercera ronda del Abierto Roland Garros, tras imponerse con autoridad sobre la japonesa Moyuka Uchijima (83°) con un doble 6-2.

La semifinalista de la pasada edición de este Grand Slam se convierte nuevamente como principal oponente de la gran favorita al título, la polaca Iga Swiatek, líder del listado de la Asociación de Tenis Femenino (WTA en inglés), quien doblegó a la belarusa en las finales de los recientes Masters 1000 de Madrid y Roma.

Sabalenka d. Uchijima 6-2 6-2 at Roland Garros



Aryna remains undefeated in Grand Slams this season.



✅9th consecutive Grand Slam match win

✅Won 12 of last 14 matches on clay



