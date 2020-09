Coach de Alejandro Tabilo envió carta a Roland Garros acusando escasa preocupación

Guillermo Gómez, técnico del tenista chileno Alejandro Tabilo, envió una dura carta a la organización de Roland Garros ante la escasa preocupación que mostró el certamen ante la peritonitis que sufrió el jugador número dos del país.

"El día sábado llegamos aproximadamente a las 19 horas al hotel, ya que teníamos pensado entrenar por la tarde, pero la lluvia nos impidió hacerlo. En eso, fuimos a comer y mi jugador me cuenta que tenía una molestia estomacal, y que no iba a comer. Inmediatamente le digo que vaya a ver al doctor del torneo, que de seguro había uno debido a todo lo que está sucediendo. Nos dijeron que no hay médico hasta las 07:30 AM del domingo, y con gran asombro le digo a mi jugador que tratemos de esperar hasta el otro día para que lo vean", relata la misiva publicada por Séptimo Game.

En la carta, se detalla que se buscó una atención de urgencia para Tabilo en el hotel, hasta donde llegó una ambulancia sin camilla para llevar al jugador hacia un hospital. Además, se detalló la nula respuesta del supervisor del torneo ante los requerimientos del coach para explicar la situación del zurdo: "Le escribo al referee del torneo, para explicarle la situación, pero con él sí que me fue mal, ya que hasta el momento no tengo respuesta", manifestó.

Aproximadamente a las 15 horas del domingo, los primeros exámenes de sangre arrojaban que el diagnóstico no era una apendicitis: "Los niveles del páncreas estaban muy elevados y debían hacer un scanner, yo buscando en internet ví que podían ser varias enfermedades de suma importancia, por lo que crecía mi desesperación y la incertidumbre (...) Ya eran las 17:30, en eso llega otra enfermera y nos dice que tenemos que salir, porque debían ocupar esa habitación para otro paciente. Yo le dije que no saldríamos de ahí hasta tener un diagnóstico claro. Pasan 20 minutos, y llegan tres médicos juntos. Le dicen a Alejandro: 'Te tenemos que operar de urgencia, tienes una apendicitis que ha pasado a peritonitis y la infección es grande. Tenemos 10 minutos para llevarte'".

"Han pasado más de 48 horas desde que esto comenzó y Alejandro aún no recibe un mensaje de apoyo u ofreciendo ayuda. Quizás hubiéramos esperado algo así, pero por ahora debemos conformarnos con que esto no le suceda a ningún otro jugador en ningún torneo. Creo que no lo merece, porque hay años de esfuerzo de parte de él y de su familia para llegar hasta aquí. Lo mínimo era mostrar algo de preocupación (...) Claramente la impotencia de ver cómo a veces la policía llegaba a la sala de urgencias del hospital con gente esposada y los atendían antes que a nosotros, viendo cómo mi jugador se doblaba de dolor, no se lo doy a nadie. ¿Por qué no fui a hablar con usted en estos días? – Porque mi preocupación era mi jugador, que estaba entre la vida y la muerte, y donde claramente esperé que ustedes tomaran la iniciativa que les correspondía", expresó.