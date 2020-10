Cristian Garin: Siento que me saqué un peso ganando en la segunda ronda de Roland Garros

El tenista chileno Cristian Garin (19° de la ATP) valoró la victoria conseguida ante el australiano Mark Polmans (122°) para acceder por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros y anticipó el exigente duelo que tendrá ante el ruso Karen Kachanov (16°).

"Fue un partido difícil, de casi cuatro horas. Es una muy linda sensación, siento que me saqué ese peso ganando la segunda ronda, de la manera que lo hice, fue muy duro, y sacarlo adelante así me pone muy contento", apuntó el jugador en declaraciones recogidas por Séptimo Game.

Respecto al duelo ante Kachanov, aseguró que "con Karen nos conocemos hace muchísimos años, pero nunca hemos jugado, ni siquiera en juniors. Nos conocemos muy bien, es un jugador de mi edad pero con mucha trayectoria. Es alguien que en los Grand Slams tiene buenos resultados, por lo que será un partido durísimo".

"Pero ya por el hecho de haber pasado la segunda ronda, siento que me saqué un peso de encima y espero jugar más tranquilo que hoy. Son los partidos que me gusta jugar, en una tercera ronda de Roland Garros con la chance de seguir sumando, y estoy contento de tener esta oportunidad. Mañana (viernes) será un día tranquilo para descansar y estar el sábado a tope", agregó.

Finalmente, sobre su decisión de bajarse del dobles, señaló: "Después de jugar cuatro sets de mucha tensión no me sentía bien para jugar en duplas. Hice lo que pude. Tengo una molestia, pero es normal en estos torneos tan exigentes. No hay jugador que no sienta molestias o cansancio, así que por ese lado, mañana tengo un día de recuperación y espero estar bien".