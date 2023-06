¿Cuánto cuesta el secreto de "Iron Man" Djokovic?

El serbio Novak Djokovic se guarda de ocultar el secreto que rodea el parche que lucía en su pecho durante su último partido en Roland Garros.

En rueda de presa afirmó con ironía que él es un gran fan de "Iron Man" y que su equipo "puso en funcionamiento un sistema de nanotecnología que permite sacar lo mejor de uno mismo en la pista".

En realidad, según se apresuró a revelar el fabricante a través de las redes sociales, se trata de un dispositivo de la marca TaoPatch que envía "130 señales terapéuticas hacia el cuerpo y comprende dos capas de nanocristales", un modelo valorado en 300 euros (cifra cercana a los 260.000 pesos)

Según el fabricante, el parche "contiene una nanotecnología denominada puntos cuánticos que son activados con la energía infrarroja emitida por el cuerpo" que es transformada en ondas terapéuticas enviadas a puntos de acupuntura específicos para ayudar al sistema nervioso central a comunicar mejor con el resto del cuerpo.

Eso permite mejorar la postura, la flexibilidad, la fluidez, la estabilidad o la fuerza, agrega.

Así quedó revelado lo que Djokovic calificó en la rueda de prensa como "el mayor secreto" de su carrera.

El serbio es un declarado adepto de las medicinas alternativas, que ha ido probando a lo largo de su carrera, como los baños congelados o la nutrición para celiacos.

