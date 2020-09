Daniela Seguel tras victoria en Roland Garros: Después de la cuarentena he ido de menos a más

La tenista nacional Daniela Seguel (217ª de la WTA) expresó su satisfacción luego de imponerse a la alemana Antonia Lottner (173ª) en la primera ronda de las clasificaciones de Ronald Garros y se mostró ilusionada de cara al segundo desafío, la suiza Leonie Kung (145°).

"Estoy súper feliz, es mi primer triunfo aquí en Roland Garros, era un partido durísimo, una contrincante que saca muy bien y juega puntos cortos, totalmente contrario a mi juego", expresó en diálogo con Séptimo Game.

"Por suerte, me quedé con el partido, me saqué cuatro set points y ha sido complicado, pero estoy feliz por hacer un cambio, ser más agresiva, darle la vuelta al partido y en el segundo set tomar una distancia grande que me sirvió para ganar", manifestó.

Sobre la helvética recordó que "nunca hemos jugado en contra, en la tarde miraremos bien cuál es la estrategia a realizar. Por ahora, me enfoco en disfrutar este momento, esperaba hace mucho tiempo estar acá y mi primer Roland Garros fue en 2018, pero no tuve una buena experiencia, tuve fiebre y quería darle la vuelta a la situación, gracias a Dios me tocó una buena, ahora a disfrutar este rato y por la tarde enfocarme en el partido de mañana".

"Tuve muchos altibajos estos años y quería darle la vuelta, más que nada disfrutarlo, si se daba el resultado de ganar, genial. Estoy súper contenta disfrutando cada detalle, cada momento. Vengo jugando bien, post cuarentena he ido de menos a más. Estoy con buenas sensaciones y eso es importante, hay que mantenerlo, espero dar el máximo y quedarme con un triunfo, es lo que busco, pero más que nada disfrutar y aprovechar este momento", concluyó.