Daniil Medvedev destrozó su raqueta en la derrota ante Marton Fucsovics en Roland Garros

El ruso Daniil Medvedev, número 5 del ránking ATP, se despidió tempranamente de Roland Garros este lunes luego de caer en cuatro sets ante el húngaro Marton Fucsovics (63°), resultado que se convirtió en la gran sorpresa de la segunda jornada del Grand Slam francés.

Luego de tres horas y 20 minutos de partido, la victoria favoreció a Fucsovics por parciales de 6-4, 7-6 (3), 2-6 y 6-1.

Uno de los momentos que marcó el desarrollo del partido se dio en el segundo set, cuando el moscovita destrozó su raqueta contra el suelo, lo que provocó que le otorgaran el punto que le dio la ventaja al de Hungaria en la segunda manga.

Paris continues to plague Daniil Medvedev.



The Russian, 0-3 at RG, goes down two sets to Marton Fucsovics—ending the second set tiebreaker with a point penalty after this racquet smash.



Fucsovics leads, 6-4, 7-6 (3).



Passport to #RolandGarros // https://t.co/dNVvvgZl7P pic.twitter.com/c2BwKYKEXd