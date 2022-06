Directora de Roland Garros: Los partidos masculinos son más atractivos que los femeninos

La destacada ex tenista número uno del mundo y actual directora de Roland Garros, Amélie Mauresmo, causó polémica en París tras asegurar que los partidos masculinos son más atractivos que los femeninos.

En una entrevista difundida por Amazon Prime, Mauresmo expresó: "En nuestra época, como mujer y también como antigua jugadora, no me siento mal o no encuentro injusto reconocer que actualmente los partidos masculinos son más atractivos".

Estas declaraciones llegan por las quejas de las jugadoras por la poca consideración en la jornada nocturna del segundo Grand Slam de la temporada, con solo uno en 11 sesiones.

"Lo admito, ha sido difícil identificar el partido de la jornada (en el cuadro femenino) más de una vez. Y como solo hay un partido en sesión nocturna, es difícil elegir", cerró.