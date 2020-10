Dominic Thiem despachó a Casper Ruud y se instaló en octavos de final de Roland Garros

El austriaco Dominic Thiem (3° del mundo) despachó al noruego Casper Ruud (25°) y se instaló en la tercera ronda de Roland Garros, donde buscará al menos mantener su gran registro en Grand Slams durante este 2020, llegando al menos a la final en los dos que disputó.

El pupilo de Nicolás Massú tuvo una presentación muy sólida en la cancha central "Philippe Chatrier" y en un encuentro en el que solo cedió un quiebre, contras los seis a favor que tuvo, se impuso por un marcador de 6-4, 6-3 y 6-1, en dos horas y 17 minutos.

Además, Thiem se ubicó en el sexto lugar de los jugadores con más victorias consecutivas en torneos majors con 10, luego de su título en el US Open, igualando en este escalafón al argentino Juan Martín del Potro y al croata Marin Cilic, a quien batió en primera ronda del presente certamen.

En la siguiente fase, el austriaco medirá fuerzas con el ganador del partido entre el suizo Stan Wawrinka (17°) y el francés Hugo Gaston (239°), que se disputa este viernes.

