La reacción viral de Iga Swiatek al ver a Lewandowski tras ganar Roland Garros

La tenista polaca Iga Swiatek, flamante campeona de Roland Garros este sábado, tuvo agitados festejos tras superar en la final a la adolescente estadounidense Cori Gauff y uno de los momentos se hizo viral.

La número uno de la WTA subió a las graderías del Court "Philippe Chatrier" y se encontró con el delantero Robert Lewandowski, reaccionando con gran alegría. Su gesto luego se hizo viral en las redes sociales.

Revisa el momento acá:

Robert Lewandowski was in Paris to watch fellow Pole Iga Świątek win the French Open 🇵🇱🎾 pic.twitter.com/ELlm63JDpE