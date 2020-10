Sigue en vivo y online los resultados de este lunes en Roland Garros, Grand Slam que se disputa en Francia sobre arcilla.

Cuadro masculino, octavos de final

- Marton Fucsovics (HUN) vs. Andrey Rublev (RUS), tercer set, 7-6(4), 5-7, 3-4

- Grigor Dimitrov (BUL) vs. Stefanos Tsitsipas (GRE), segundo set, 3-6, 2-1.

- Novak Djokovic (SER) vs. Karen Khachanov (RUS).

- Pablo Carreño (ESP) vs. Daniel Altmaier (ALE).

Cuadro femenino, octavos de final

- Ons Jabeur (TUN) vs. Danielle Collins (EE.UU.).

- Fiona Ferro (FRA) vs. Sofia Kenin (EE.UU.)

Finalizados: