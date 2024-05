Matteo Arnaldi dio la gran sorpresa y eliminó al sexto favorito para ganar Roland Garros

El italiano Matteo Arnaldi dio la gran sorpresa este viernes en la presente edición del torneo de Roland Garros, tras eliminar al ruso Andrey Rublev, sexto favorito para ganar el segundo torneo Grand Slam de la temporada del tenis mundial.

Ubicado en el casillero 35 del ranking mundial, Arnaldi derrotó a Rublev, sexto del escalafón, por un marcador de 6-7 (6/8), 6-2 y 6-4, para asombro de la enorme mayoría de los expertos y fans congregados en la cancha Suzanne Lenglen parisina.

