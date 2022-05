Nicolás Jarry: Tengo confianza en mí mismo y estoy disfrutando mucho Roland Garros

El tenista chileno Nicolás Jarry (138º de la ATP), que tuvo un estreno victorioso en el cuadro de las clasificaciones de Roland Garros, afirmó que le entrega confianza este triunfo sobre Lukas Lacko (229°) y que disfruta su presencia en la arcilla francesa, que marca el regreso a un Grand Slam.

"Primero, estoy muy contento de estar aquí de vuelta,. Hace mucho tiempo que no venía a un Grand Slam, es un tremendo torneo que me trae muy buenos recuerdos", apuntó en el medio Séptimo Game.

"Estoy contento de ganar, por momentos no sentí que jugué como me hubiera gustado, como vengo jugando, pero se sacó el partido adelante, tengo una nueva oportunidad, se viene un partido más difícil y tengo que volver a encontrar el ritmo con el que venía entrenando todos estos días", dijo.

"Empecé jugando como vengo jugando, así que por ese lado, estoy muy contento. Después me fui del partido, dejé de estar agresivo y me llevó a que se me complicara un poquito, pero pude volver rápidamente, pude evitar que se me escapara el tie-break, y en el segundo set volví a mi juego y pude jugar mejor, más agresivo y llevármelo un poquito más fácil", siguió Jarry.

En relación a su próximo rival, el italiano Salvatore Caruso (207°) recordó que "fue top 100, creo que acaba de salir hace un par de años. Es un jugador italiano al que le gusta esta superficie, pero vengo jugando bien, tengo confianza en mí mismo y estoy disfrutando mucho el estar acá en Roland Garros".