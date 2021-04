Nuevas restricciones en Francia generan incertidumbre sobre Roland Garros

El presidente de la federación francesa de tenis, Gilles Moretton, manifestó su preocupación por el impacto que puede tener en el torneo Roland Garros las medidas restrictivas que decretó el mandatario Emmanuel Macron por la crisis sanitaria del Covid-19, temiendo por un aplazamiento o incluso una suspensión del Grand Slam.

"Si estas medidas se prorrogaran hasta el mes de mayo, nos veríamos abocados a tomar decisiones. En el peor de los casos sería la cancelación, pero no me puedo imaginar eso ahora mismo. Tampoco veo razonable la opción de jugar con todo el aforo, pero sí nos gustaría contar con algo de público", comentó al medio France24.

De momento, las medidas restrictivas establecidas por el mandatario frances incluyen el cierre de comercio y escuelas, y la prohibición de salir a más de 10 kilómetros del domicilio.

En caso de celebrarse Roland Garros y se mantengan estas medidas, el torneo se disputaría sin público.