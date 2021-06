Roger Federer puso en duda su continuidad en Roland Garros tras exigido triunfo sobre Koepfer

El suizo Roger Federer, número ocho del ránking mundial, dejó abierta la puerta a abandonar Roland Garros tras su trabajado triunfo en tercera ronda contra el alemán Dominik Koepfer (59°), ya que señaló que su prioridad es estar a plenitud en Wimbledon.

"Tengo que decidir si continúo o no. Me pregunto si no es demasiado arriesgado gastar (la rodilla) o si es el momento de descansar", señaló el helvético tras imponerse en 3 horas y 35 minutos en un duelo que acabó a altas horas de la noche parisina.

Federer, que jugó su sexto partido de la temporada tras haberse sometido a dos operaciones de rodilla en 2020, se dio 24 horas para tomar una decisión sobre si afrontará los octavos, donde lo espera el italiano Fabio Berrettini, noveno cabeza de serie.

"Tras cada partido tengo que evaluar la situación y ver al día siguiente cómo va la rodilla. Incluso más después de un partido tan largo", remarcó.