Roland Garros: Tomás Barrios y Cristian Garin ya tienen horario para su próximo desafío en la qualy

Los tenistas nacionales Tomás Barrios (110º de la ATP) y Cristian Garin (122º) se estrenaron con éxito este martes en las clasificaciones de Roland Garros tras superar en sus respectivos encuentros a los jugadores franceses Luka Pavlovic (219º) y Harold Mayot (153º).

Mientras el oriundo de Chillán se impuso a por parciales de 6-4 y 6-3; Gago celebró imponiéndose a Mayot por 6-3 y 6-4. Con estos resultados, ambos nacionales alcanzaron el primero de los tres triunfos que deben conseguir para alcanzar el cuadro principal del certamen que se disputa en París.

Ambos tenistas nacionales volverán a jugar este miércoles en Paris. El primero en saltar a la pista será Cristian Garin quien enfrentará al francés Ugo Blanchet (193°) en el tercer turno del Court 7, es decir, no antes de las 07:00 am.

Tomás Barrios, en tanto, jugará frente al portugués Henrique Rocha (201°) en el último turno del Court 2, por lo que su partido será a eso de las 08:30 am de nuestro país.

