Schwartzman dio el golpe en Roland Garros al eliminar a Thiem y pasar por primera vez a semifinales

Jornada histórica para el tenis argentino este martes. Solo horas después de la hazaña de Nadia Podoroska en el cuadro femenino, fue el turno de Diego Schwartzman, 14° en el ranking ATP, quien clasificó por primera vez en su carrera a semifinales de un Grand Slam, al eliminar a Dominic Thiem (3°), tercer favorito y flamante ganador del US Open, en los cuartos de final de Roland Garros.

La épica del argentino se extendió por 5 horas y 8 minutos de juego, imponiéndose por 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5) y 6-2.

INSTANT CLASSIC 👏 🇦🇷 @dieschwartzman battles into his first Grand Slam semi-final! #RolandGarros pic.twitter.com/DjZwm0oFrQ

En su partido 300 en el circuito profesional, el "Peque", de 28 años, se llevó una batalla emocionante, entre dos de los mejores jugadores sobre arcilla, disputada de tú a tú y con opciones para ambos.

Su rival por un puesto en la final saldrá del duelo entre el español Rafael Nadal (2°), que busca su decimotercera Copa de los Mosqueteros, al que derrotó por vez primera en el pasado torneo de Roma, y el joven italiano Jannik Sinner (75°), de 19 años.

Delight for Diego 🙌@dieschwartzman earns a first career Grand Slam semi-final surviving a 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2 marathon against Thiem in five hours and eight minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/xNnMDssgIH