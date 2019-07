Djokovic comió pasto luego del maratónico triunfo sobre Federer

El número uno del mundo del tenis, Novak Djokovic, superó en una maratónica final de Wimbledon al suizo Roger Federer (3°) y tras eso sorprendió a todos con una curiosa celebración.

Después de saludar al helvético y al juez de silla, el serbio pisó una vez más la cancha del Court Central en el All England Tennis Club y se agachó para comer un poco de pasto.

En diálogo con la BBC, Djokovic explicó que "el pasto sabe muy, muy bien este año. No sé qué han hecho los jardineros, pero tuvieron un buen trabajo. Cuando niño soñé con ganar Wimbledon, así que como cada pequeño, sueñas con hacer algo loco cuando lo logras".

Lool what message is Djokovic passing Biko. I'm not understanding.. Federer don't need to eat grass. Lol #WimbledonFinal pic.twitter.com/nS7DElXWAz