Federer y el estreno en Wimbledon: "Rafa y yo sufrimos, es algo que puede pasar"

El suizo Roger Federer, tercero en el ranking mundial, normalizó las dificultades que tuvo en su debut en Wimbledon y afirmó, que al igual como le pasó a Rafael Nadal (1°), se debe a los nervios del estreno.

"No me sentí nervioso durante el día de antes, pero una vez que empieza (el partido), las piernas no se mueven y las cosas no ocurren. Los márgenes son estrechos. Rafa sufrió un poco al principio y yo también. Es algo que puede pasar. Esta primera semana de verdad te pone a prueba", agregó.

Federer, con 37 años y segundo favorito en el All England Club, necesitó cuatro sets para batir al sudafricano Lloyd Harris (86°), quien sorprendió al quedarse con el primer parcial.

El suizo jugará en segunda ronda contra el local Jay Clarke (169°), y en tercera ronda podría toparse con el francés Lucas Pouille (28°).

Nadal, por su parte, necesitó dos horas para despachar al japonés Yuichi Sugita (274°), y en la siguiente fase se medirá con el polémico Nick Kyrgios (43°).