Los resultados de este miércoles 7 de julio en Wimbledon

Sigue en vivo y online los marcadores de este miércoles en los cuartos de final del cuadro masculino de Wimbledon.

Cuadro masculino, cuartos de final:

- Novak Djokovic (SER) venció a Marton Fucsovics (HUN) por 6-3, 6-4, 6-4

- Karen Khachanov (RUS) vs. Denis Sapovalov (CAN), quinto set, 4-6, 6-3, 7-5, 1-6, 3-3

- Matteo Berrettini (ITA) vs. Felix Auger-Aliassime (CAN), A continuación.

- Roger Federer (SUI) vs. Hubert Hurkacz (POL), por comenzar, 0-0.