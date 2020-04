Oficial: La edición 2020 de Wimbledon fue cancelada por el coronavirus

Debido a los problemas sanitarios relacionados con el coronavirus, la organización de Wimbledon decidió cancelar la edición de este año del Grand Slam británico, dejando programada la edición 134º del torneo para las semanas del 28 de junio al 11 de julio de 2021.

El certamen que se disputa sobre pasto cada temporada sufrió de esta manera su primera cancelación desde la Segunda Guerra Mundial.

"Con mucho dolor la directiva del All England Club y el comité organizador de Wimbledon decidiron que los campeonatos de 2020 van a ser cancelados debido a la preocupación de la salud pública ligada a la pandemia de coronavirus", apuntó la organización del torneo en un comunicado.

Es la undécima vez en la historia que Wimbledon tiene que ser cancelado desde que arrancase su disputa -es el Grand Slam más antiguo- en 1888. Se tuvo que suspender en cuatro ocasiones durante la Primera Guerra Mundial y seis veces durante la Segunda, siendo el club bombardeado por los alemanes en varias ocasiones.

"Con la posibilidad de que las medidas impuestas por el Gobierno continúen durante varios meses, creemos que había que actuar de manera responsable para proteger al gran número de personas que hacen falta para preparar Wimbledon", agregó.

"La cancelación de Wimbledon es la mejor decisión para el interés de la salud pública y haber tomado esta decisión ahora, en lugar de dentro de varias semanas es importante para todo el mundo involucrado en el tenis", añadió el torneo.

Wimbledon está protegido económicamente ante este incidente mediante un seguro contra pandemias. Es el único de los cuatro Grand Slams que posee dicho seguro, por lo que minimizará las pérdidas monetarias de un torneo que genera más de 250 millones de euros anualmente.

Richard Lewis, presidente ejecutivo del All England Club, agradeció la ayuda recibida por parte de la Federación Internacioanl de Tenis, de la ATP, la WTA y la federación británica de tenis, a la hora de tomar esta decisión.

"Me gustaría dar las gracias a todos aquellos que aman Wimbledon por entender esta decisión en estas circunstancias tan complicadas. Es vuestra pasión la que ha moldeado Wimbledon durante los años y continuará haciéndolo, al tiempo que nos preparamos para un fantástico torneo en 2021", añadió Lewis.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt