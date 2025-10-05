Arabia Saudita y Noruega se enfrentarán este domingo 5 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, en un duelo clave por la tercera jornada del Grupo F del Mundial Sub 20 de Chile 2025.
El elenco saudí llega complicado tras caer en sus dos primeros partidos ante Colombia y Nigeria, mientras que los europeos se mantienen invictos luego de derrotar a Nigeria y empatar frente a los cafeteros.
🔮 Los mejores pronósticos del Arabia Saudita vs Noruega
22Bet ofrece cuotas llamativas para este compromiso entre árabes y nórdicos:
- Gana Arabia Saudita 4.845
- Gana Noruega 1.7
- Empate entre Arabia Saudita y Noruega 3.68
- Cada equipo anotará 2 o más 6.05
- Gana Arabia Saudita y ambos convierten goles 8
En tanto, en Megapari también aparecen opciones interesantes para apostar:
- Gana Noruega y ambos convierten goles 3.48
- Gana Arabia Saudita 4.845
- Gana Noruega 1.7
- El partido termina en empate 3.68
- Cada equipo anotará 2 o más goles 6.05
🆚 ¿Cómo llegan Arabia Saudita y Noruega?
Arabia Saudita perdió en sus dos presentaciones: 1-0 con Colombia y 3-2 con Nigeria, quedando al borde de la eliminación. Su única esperanza es sumar de a tres ante los europeos y esperar resultados.
Noruega, por su parte, venció 1-0 a Nigeria y luego igualó sin goles con Colombia, lo que lo deja bien perfilado en la tabla y con la primera opción de avanzar a octavos de final.
📊 Últimos 5 partidos de Arabia Saudita Sub 20
- Nigeria 3-2 Arabia Saudita, Mundial Sub 20
- Colombia 1-0 Arabia Saudita, Mundial Sub 20
- México 2-1 Arabia Saudita, amistoso
- Paraguay 1-1 Arabia Saudita, amistoso
- Arabia Saudita 3-1 Yemen, amistoso
📊 Últimos 5 partidos de Noruega Sub 20
- Colombia 0-0 Noruega, Mundial Sub 20
- Noruega 1-0 Nigeria, Mundial Sub 20
- Noruega 0-0 Arabia Saudita, amistoso
- Estados Unidos 0-1 Noruega, amistoso
- Ucrania 1-0 Noruega, amistoso
🔢 Probables formaciones
- 🇸🇦 Arabia Saudita: Hamed Yousef; Nawaf Alghulaymish, Mohammed Barnawi, Saud Harun, Awad Aman; Ziyad Alghamedi, Rakan Alghamdi, Amar Alyuhaybi; Thamer Alkhaibari.
- 🇳🇴 Noruega: Einar Fauskanger; Vetle Auklend, Hakon Rosten, Rasmus Holten, Jonathan Norbye; Kasper Saetherbo, Ola Visted; Bork Bang-Kittilsen, Sondre Granaas, Markus Haaland; Gustav Nyheim.
📺 ¿Quién transmite EN VIVO Arabia Saudita vs Noruega por el Mundial Sub 20?
TV Abierta: Chilevisión
Streaming web: Chilevision.cl y MICHV
TV de Pago: DSports (610 / 1610 HD, DirecTV)
Streaming: DGO (plataforma oficial de DIRECTV)
Streaming internacional: Amazon Prime Video (EN VIVO) y Disney+ (México y Centroamérica)