Arabia Saudita y Noruega se enfrentarán este domingo 5 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, en un duelo clave por la tercera jornada del Grupo F del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El elenco saudí llega complicado tras caer en sus dos primeros partidos ante Colombia y Nigeria, mientras que los europeos se mantienen invictos luego de derrotar a Nigeria y empatar frente a los cafeteros.

🔮 Los mejores pronósticos del Arabia Saudita vs Noruega

🆚 ¿Cómo llegan Arabia Saudita y Noruega?

Arabia Saudita perdió en sus dos presentaciones: 1-0 con Colombia y 3-2 con Nigeria, quedando al borde de la eliminación. Su única esperanza es sumar de a tres ante los europeos y esperar resultados.

Noruega, por su parte, venció 1-0 a Nigeria y luego igualó sin goles con Colombia, lo que lo deja bien perfilado en la tabla y con la primera opción de avanzar a octavos de final.

📊 Últimos 5 partidos de Arabia Saudita Sub 20

Nigeria 3-2 Arabia Saudita, Mundial Sub 20

Colombia 1-0 Arabia Saudita, Mundial Sub 20

México 2-1 Arabia Saudita, amistoso

Paraguay 1-1 Arabia Saudita, amistoso

Arabia Saudita 3-1 Yemen, amistoso

📊 Últimos 5 partidos de Noruega Sub 20

Colombia 0-0 Noruega, Mundial Sub 20

Noruega 1-0 Nigeria, Mundial Sub 20

Noruega 0-0 Arabia Saudita, amistoso

Estados Unidos 0-1 Noruega, amistoso

Ucrania 1-0 Noruega, amistoso

🔢 Probables formaciones

🇸🇦 Arabia Saudita: Hamed Yousef; Nawaf Alghulaymish, Mohammed Barnawi, Saud Harun, Awad Aman; Ziyad Alghamedi, Rakan Alghamdi, Amar Alyuhaybi; Thamer Alkhaibari.

🇳🇴 Noruega: Einar Fauskanger; Vetle Auklend, Hakon Rosten, Rasmus Holten, Jonathan Norbye; Kasper Saetherbo, Ola Visted; Bork Bang-Kittilsen, Sondre Granaas, Markus Haaland; Gustav Nyheim.

📺 ¿Quién transmite EN VIVO Arabia Saudita vs Noruega por el Mundial Sub 20?

TV Abierta: Chilevisión

Streaming web: Chilevision.cl y MICHV

TV de Pago: DSports (610 / 1610 HD, DirecTV)

Streaming: DGO (plataforma oficial de DIRECTV)

Streaming internacional: Amazon Prime Video (EN VIVO) y Disney+ (México y Centroamérica)