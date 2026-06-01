5 rating Melbet Casino Hasta $1.113.000 CLP + 220 giros gratis (3 depósitos) +15 métodos de pago locales y +25 criptomonedas (Webpay, Redcompra, Criptos, etc.) T&C 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. OBTENER EL BONO DE CASINO

El casino Melbet no es cualquier operador. Cuenta con más de 5.000 juegos, más de 100 proveedores y un bono que supera el millón de pesos. Pero la pregunta es: ¿qué tan bien funciona? Lo analizamos desde dentro: juegos, pagos, bono y esto fue lo que encontramos:

¿Qué es Melbet Casino Online y cómo funciona en Chile?

Melbet es uno de los mejores casinos online en Chile. Se trata de un operador internacional que mezcla apuestas deportivas con casino online y que lleva más de una década activo (desde 2012), aunque su presencia en Chile empezó en 2019. En nuestra reseña, nos centramos directamente en el casino, que es donde realmente compite con los grandes.

Funciona en pesos chilenos, está disponible en español y se puede usar tanto desde navegador como desde app (iOS y APK en Android).

Después de una semana probándolo, hay cosas que lo definen frente a otros operadores:

Cuenta con una biblioteca que ronda los 5.000 juegos , con más de 100 proveedores detrás (Pragmatic Play, Play’n GO, Evolution, entre otros).

, con más de detrás (Pragmatic Play, Play’n GO, Evolution, entre otros). Casi todo su catálogo de tragamonedas permite probar los juegos en modo demo , incluso sin estar registrado. Además, en PC permite dividir la pantalla en hasta 4 ventanas para probar varios juegos a la vez.

, incluso sin estar registrado. Además, en PC permite dividir la pantalla en hasta 4 ventanas para probar varios juegos a la vez. Suma más de 900 salas en vivo (con mesas VIP en español y portugués), ruletas transmitidas desde casinos reales de Europa, y secciones especiales de Bingo, Póker, Caza y Pesca, junto a más de 100 crash games (como Aviator, JetX y Crash).

(con mesas VIP en español y portugués), ruletas transmitidas desde casinos reales de Europa, y secciones especiales de Bingo, Póker, Caza y Pesca, junto a más de (como Aviator, JetX y Crash). Tienen mínimos de depósito bajos desde los $100 CLP en ciertos métodos, adaptándose a todo tipo de presupuestos.

en ciertos métodos, adaptándose a todo tipo de presupuestos. La app está bien optimizada. Tiene una APK descargable para Android desde el sitio. En un Galaxy S21 y un iPhone 13 no tuvimos cortes ni consumo excesivo de datos.

Melbet está más orientado a jugadores que pasan tiempo dentro del casino y no solo entran “a tirar unas monedas”. El volumen de juegos, el bono grande y el rollover alto hacen que encaje mejor con usuarios que ya tienen experiencia.

Aunque, por otro lado, para alguien totalmente nuevo, el modo demo ayuda bastante porque puedes probar prácticamente todo sin tocar tu saldo.

REGISTRARSE EN EL CASINO MELBET

Bono de bienvenida de Melbet Casino para jugadores chilenos

Para los nuevos usuarios que se registren con el código promocional Melbet, el operador ofrece un paquete de bienvenida de hasta $1.113.000 CLP + 220 giros gratis distribuidos en los primeros tres depósitos.

Primer depósito: 100% hasta $371.000 CLP + 50 giros gratis.

100% hasta $371.000 CLP + 50 giros gratis. Segundo depósito : 150% hasta $371.000 CLP + 70 giros gratis.

: 150% hasta $371.000 CLP + 70 giros gratis. Tercer depósito: 200% hasta $371.000 CLP + 100 giros gratis.

Condiciones:

Depósito mínimo de $10.600 CLP.

Tener el número de teléfono verificado en el perfil para recibir los giros gratis, los cuales están asignados para el juego Juicy Fruits de Barbara Bang.

Rollover de x40 que debes completar en un plazo estricto de 7 días, y no es válido para depósitos con criptomonedas.

Nuestra recomendación: este bono es atractivo, pero liberarlo es un desafío.

Depositamos $15.000 CLP mediante Webpay, dándonos $30.000 CLP totales. Tras verificar nuestro celular en el perfil, se activaron los giros gratis en Juicy Fruits (Barbara Bang).

Pero el rollover de x40 sobre el bono nos obligó a generar $600.000 CLP en apuestas en un plazo de 7 días. Para intentar cumplirlo, jugamos unas tres horas diarias en slots dinámicos como Sweet Bonanza y Gates of Olympus. Y, aunque logramos liberar el saldo al sexto día quedándonos con $25.000 CLP de ganancia neta, requirió mucha constancia.

Nuestra conclusión: Actívalo solo si planeas tener sesiones intensas de juego esa semana. Si eres un jugador muy ocasional, es probable que el tiempo expire antes de que cumplas el requisito.

OBTENER EL BONO DE CASINO

Las apuestas pueden generar adicción. Juega con responsabilidad. +18.

¿Melbet casino es confiable? Marco legal en Chile

Sí, Melbet casino es confiable dentro del estándar internacional actual. Opera bajo licencia de Curaçao eGaming N.º OGL/2024/561/0554, visible en el pie de página de su sitio.

Ahora bien, en Chile el tema todavía está en desarrollo. Actualmente, las apuestas online no tienen una regulación local específica, ya que la normativa (Ley N.° 19.995) se redactó exclusivamente para los casinos físicos tradicionales y los sorteos estatales de la Polla Chilena de Beneficencia.

Sin embargo, el Congreso Nacional tramita el Proyecto de Ley N.° 14.838 que busca regular oficialmente las plataformas de apuestas online en el país.

Pero mientras eso ocurre, operadores como Melbet casino Chile funcionan usando licencias internacionales, algo común hoy en el país.

Si sientes que el juego está fuera de control, te dejamos las siguientes líneas de ayuda:

Línea Salud Responde – Apoyo Psicológico y Atención Emocional (Chile) Teléfono: 600 360 7777 (opción 2)

jugadoresanonimos.cl

gamblingtherapy.org/es

Verificación KYC y protección de datos

La verificación de identidad la hicimos al momento de retirar, pero te aconsejamos hacerlo después de crear tu cuenta para no tener demoras. Te piden subir tu carnet de identidad por ambos lados y en aproximadamente 1 hora ya queda verificada la cuenta.

A nivel técnico, Melbet utiliza:

Cifrado SSL de 128 bits.

Protección DMCA.

Atención al cliente en Melbet

Probamos el chat en vivo un sábado por la noche con una duda sobre los retiros. Al iniciar el chat, la plataforma te conecta con un bot. Sin embargo, si solicitas hablar con un agente, el sistema te deriva a un humano.

La respuesta llegó en unos 5 minutos y completamente en español. No es de las más rápidas, pero funciona.

El agente resolvió nuestra pregunta de forma directa, confirmando que la demora en el reflejo de los fondos dependía de los tiempos de validación de nuestro banco local y no de la plataforma.

Además del chat, Melbet ofrece varios canales:

Catálogo de juegos del casino Melbet

Uno de los puntos donde Melbet intenta diferenciarse es en el tamaño de su catálogo. Encontramos una biblioteca que supera los 5.000 juegos activos y más de 100 proveedores distintos.

Lo que más nos gustó de nuestra sesión de testeo fue el rendimiento técnico. A pesar de la carga masiva de elementos visuales, los juegos abren rápido tanto en el navegador de una PC como en teléfonos de gama media.

Eso sí, como recomendación de equipo, te sugerimos usar la barra de búsqueda avanzada y los filtros por proveedor. Con un catálogo así de grande, es muy fácil perderse.

Tragamonedas y proveedores destacados

Pasamos una semana probando slots de volatilidades distintas para entender cómo se comportaba la plataforma. Abrimos sesiones largas de hasta 5 horas en:

Sweet Bonanza

Gates of Olympus

Chocolossus

Bonbon Pop x1000

Golden Mine

Y algo que sí nos gustó bastante fue la velocidad de carga. Incluso abriendo varios juegos seguidos desde el Galaxy S21, las slots iniciaban rápido y sin congelamientos relevantes.

En términos de proveedores, Melbet cuenta con el respaldo de nombres reconocidos como:

Pragmatic Play

Play’n GO

Evolution

BGaming

Barbara Bang

NetEnt

Entre otros

El modo demo es otro plus. Prácticamente todo lo que probamos podía jugarse gratis, incluso sin iniciar sesión. Eso nos permitió revisar la volatilidad, frecuencia de bonus y ritmo de pago antes de arriesgar un saldo real.

PROBAR LAS TRAGAMONEDAS DE MELBET

Casino en vivo (Evolution, Pragmatic Live)

Melbet Chile supera las 900 mesas live. Encontramos transmisiones de Evolution Gaming y Pragmatic Play Live, pero también alternativas interesantes de firmas como LuckyStreak y Winfinity.

Jugamos principalmente:

Lightning Roulette

Immersive Roulette

Blackjack en vivo

Mega Wheel

Nuestra experiencia recorriendo las salas nos dejó buenas sensaciones. Nos topamos con mesas de ruleta que transmiten en directo desde casinos físicos reales en Europa, lo que le da una atmósfera de casino tradicional bien lograda.

La calidad del streaming se mantuvo estable incluso usando conexión 4G. Probamos sesiones nocturnas (cuando normalmente los servidores se saturan más) y el stream siguió fluido.

¿Lo negativo?

La navegación del casino live podría estar mejor organizada. Hay tantas mesas disponibles que a veces cuesta encontrar rápidamente una específica, especialmente desde el celular.

JUGAR EN VIVO EN EL CASINO DE MELBET

Juegos de mesa: ruleta, blackjack, baccarat, póker

La ruleta domina claramente esta categoría. Encontramos más de 100 variantes, incluyendo:

Ruleta Europea

Americana

Lightning Roulette

Auto Roulette

Versiones turbo

Mesas en vivo

Nuestra favorita terminó siendo Lightning Roulette porque mezcla el formato tradicional con multiplicadores aleatorios bastante agresivos. En una de las sesiones logramos conectar un número con un multiplicador alto y ahí se nota por qué tanta gente se queda pegada en ese juego.

El blackjack también tiene muchísimas variantes. Hay mesas rápidas, clásicas y live. En términos de estabilidad funcionó bien, aunque honestamente creemos que Melbet Casino destaca más por slots y crash games que por blackjack clásico.

En baccarat y póker vimos una oferta correcta, aunque no tan diferencial frente a otros casinos internacionales. También encontramos juegos como bingo y póker.

Crash games y juegos rápidos

La sección “Fast Games” aparece muy visible desde el inicio y tiene más de 100 títulos como:

Aviator

JetX

Crystal

Crash Royal

Cargo Tower

Midgard Zombies

Apple Of Fortune

Lo que rescatamos es la inclusión de la herramienta Autobet (apuesta automática). Al configurarla, el sistema gestiona las entradas de dinero por ti en cada ronda, así que eliminas el factor de retraso o la velocidad de tu conexión al hacer clic manualmente para asegurar tu retiro.

Recomendamos con este tipo de juegos controlarse con las sesiones largas. Son juegos extremadamente rápidos y el saldo puede subir o bajar en pocos minutos.

Modo demo: cómo probar las tragamonedas de Melbet sin depositar

Para probar las tragamonedas de Melbet sin depositar, solo debes entrar a tu cuenta desde tu celular o computadora y dirigirte a la sección de Casino o Slots.

Una vez ahí, busca el juego que te llame la atención, pasa el cursor sobre su imagen y haz clic en el botón que dice “Jugar gratis”. El juego se iniciará de inmediato sin necesidad de registrarte ni iniciar sesión.

Te otorgarán un saldo ficticio para que apuestes. Esta versión de prueba funciona exactamente igual que el modo real, con la única diferencia de que los premios acumulados son virtuales y no se pueden retirar como dinero real.

Aviator y crash games: por qué dominan el casino Melbet

El fenómeno de los crash games no es una casualidad. Estos títulos han destronado a muchas tragamonedas clásicas, y tras ponerlos a prueba, entendemos por qué.

El jugador chileno actual está buscando sesiones rápidas, apuestas pequeñas y juegos donde no tenga que esperar demasiado entre ronda y ronda. Y los crash games encajan.

En nuestro caso, terminamos entrando más seguido a Aviator que incluso a algunas tragamonedas grandes. Probamos Aviator tanto en PC como en la app móvil y la experiencia en celular fue mejor: todo responde más rápido y retirar la apuesta antes del crash se siente más natural desde una pantalla táctil.

JUGAR AVIATOR EN MELBET

Métodos de pago en el casino online Melbet

La plataforma hoy trabaja con más de 10 métodos locales y además acepta más de 25 criptomonedas:

Medio de pago Depósito mínimo Retiro mínimo Tiempo de retiro Webpay / Redcompra 500 CLP No aplica Inmediato (solo depósito) MACH / Pago 46 100 CLP No especificado Inmediato (solo depósito) Transferencia bancaria 3.000 CLP 3.000 CLP 1 a 2 días hábiles Khipu 500 CLP No aplica Inmediato (solo depósito) AirTM 500 CLP 500 CLP 15 minutos Criptomonedas (Ethereum, Bitcoin y otras) 500 CLP 500 CLP 15 a 30 minutos Skrill / Neteller 5.150 CLP 1.050 CLP 15 minutos Efectivo (Lider, Express, aCuenta) 1.000 CLP No aplica Inmediato (solo depósito)

Para activar el bono usamos WebPay (el más cómodo) con un depósito de $15.000 CLP. El proceso fue el típico redireccionamiento bancario y no tomó más de unos segundos. El saldo apareció rápido en la cuenta.

Después hicimos pruebas más pequeñas usando MACH y transferencias para ver si el sistema mantenía estabilidad. En general, todo funcionó bien desde el celular.

Lo que sí notamos es que Melbet empuja bastante los métodos digitales rápidos. Todo está pensado para que cargues saldo casi instantáneamente y vuelvas al casino sin demasiados pasos.

Retiros, tiempos, mínimos y comisiones en CLP

Acá vimos diferencias importantes dependiendo del método elegido.

Con retiro bancario tradicional, Melbet no fue lento, pero tampoco instantáneo:

El casino tardó cerca de 24 horas en validar la solicitud.

Y después el banco demoró casi 2 días más en reflejar el dinero.

En total, fueron aproximadamente 72 horas desde que pedimos el retiro hasta ver los fondos en nuestra cuenta.

Ahora, cuando probamos criptomonedas, todo es más rápido. Hicimos una prueba paralela con Ethereum y el retiro quedó confirmado en menos de 10 minutos. Si ya usas Binance o alguna wallet, las criptos son más rápido para retirar.

Las apuestas pueden generar adicción. Juega con responsabilidad. +18.

Programa VIP y promociones recurrentes

Para los jugadores más recurrentes, Melbet ofrece un Club VIP basado en la fidelidad. El programa se divide en 8 niveles diferentes, donde todos los usuarios comienzan en el nivel 1 (llamado Cobre). A medida que juegas y sumas puntos en tus títulos favoritos, vas subiendo de categoría.

¿Cuál es el gran beneficio de subir de nivel?

La devolución de pérdidas (cashback). Mientras más alto sea tu rango en el club, mayor será el porcentaje de dinero que el casino te devolverá por las jugadas que no salieron como esperabas. Si logras llegar al nivel más alto, recibes un trato preferencial único: el reembolso de dinero se calcula sobre todas tus apuestas realizadas, sin importar si ganaste o perdiste en ellas.

Veredicto: ¿Vale la pena jugar en Melbet Casino en Chile?

Luego de probar sus juegos, depositar, chatear con soporte y retirar dinero real, podemos decir que Melbet es una opción sólida y confiable para los apostadores chilenos, pero con algunos matices importantes a considerar.

El rollover x40 del bono exige bastante tiempo y constancia. Logramos completarlo, pero honestamente tuvimos que dedicarle varias horas diarias durante casi una semana.

Además, la plataforma puede sentirse saturada al principio. Hay demasiados juegos, demasiadas categorías y demasiadas promociones apareciendo al mismo tiempo.

REGISTRARSE EN EL CASINO MELBET

Recomendado para:

Jugadores que prefieren el celular para apostar.

Usuarios que manejan criptomonedas,

Gente que disfruta slots y crash games y quiere miles de opciones nuevas todos los días.

Jugadores frecuentes y con presupuesto que sí pueden aprovechar bonos grandes.

Novatos que quieren aprender sin riesgo usando el modo demo.

Menos recomendado para:

Jugadores casuales que solo juegan una vez cada tanto.

Quienes buscan bonos fáciles de liberar rápidamente.

Si eres un jugador muy ocasional que entra una vez a la semana, te sugerimos ignorar el bono de bienvenida de Melbet Casino, ya que sus tiempos de liberación están pensados para sesiones de juego más intensas y planificadas.

Preguntas frecuentes sobre el casino online Melbet

¿Melbet Casino es confiable?

Sí, es confiable. Opera legalmente en Chile con la licencia internacional No. OGL/2024/561/0554 de Curazao, está respaldado por Pelican Entertainment B.V., cuenta con cifrado SSL de 128 bits y sello de garantía digital de la DMCA.

¿Cuál es el bono de bienvenida de Melbet Casino?

Ofrece un paquete de hasta $1.113.000 CLP más 220 giros gratis divididos en tus primeros tres depósitos (mínimo de $10.600 CLP cada uno). Exige un rollover de x40 a completar en un plazo máximo de 7 días.

¿Cuántos juegos de casino tiene Melbet?

Su catálogo cuenta con aproximadamente 5.000 títulos. Este portafolio incluye tragamonedas, más de 900 salas de casino en vivo, juegos de mesa tradicionales y más de 100 opciones de crash games.

¿Qué proveedores de software tiene Melbet Casino?

Colabora con más de 100 desarrolladores líderes de la industria internacional. Entre los más destacados se encuentran Pragmatic Play, Evolution Gaming, Play’n GO, LuckyStreak y Winfinity.

¿Puedo probar las tragamonedas de Melbet sin depositar?

Sí. Casi el 100% de su catálogo de slots tiene integrado el “Modo Demo”. Puedes jugar gratis sin registrarte.

¿Cuánto tarda un retiro de ganancias del casino en Melbet?

Depende del método elegido tras las 24 horas de validación interna: las criptomonedas y billeteras virtuales como AirTM tardan solo 15-30 minutos, mientras que una transferencia bancaria tradicional demora entre 2 y 3 días hábiles.