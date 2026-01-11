Lucas Assadi está a punto de cerrar su ciclo en Universidad de Chile. Son varios días de rumores, pero según informan en Brasil, la negociación entre la U y Atlético Mineiro ya superó todas sus etapas relevantes.

Mientras en el CDA no hay comunicados ni señales públicas, en Belo Horizonte el tema se trata como una operación resuelta. La prensa que cubre al Galo asegura que el acuerdo está firmado y que el jugador solo debe cumplir con los trámites finales antes de ser presentado oficialmente.

⚽ Lucas Assadi y el acuerdo que lo acerca al Atlético Mineiro

De acuerdo a Diário do Atlético y Canal Casa do Galo, Assadi firmará un contrato por cinco temporadas con el club brasileño. El vínculo ya estaría acordado entre todas las partes y actualmente se trabaja en la etapa administrativa: documentación, garantías financieras y coordinación del viaje del futbolista.

El periodista João Vitor, quien sigue el día a día del Atlético Mineiro, detalló que la operación está cerrada y que el mediapunta chileno será sometido a exámenes médicos en los próximos días. En Brasil no hablan de negociación en curso, sino de un fichaje listo para anunciarse.

En cuanto a los montos, desde el país de la saamba se menciona una cifra cercana a los 4,5 millones de dólares, ingreso relevante para Azul Azul y coherente con el interés que había despertado Assadi en mercados más competitivos.