Erick Pulgar vive días de esperanza en Brasil. Tras casi dos meses fuera por una grave lesión sufrida en el Mundial de Clubes, el mediocampista chileno comenzó la fase final de su recuperación.

Operado en Chile y seguido de cerca por el cuerpo médico de Flamengo, el jugador de 31 años envió un mensaje optimista a los hinchas sobre su retorno.

Erick Pulgar fala sobre como está sendo sua recuperação de fratura e revela ansiedade para voltar aos gramados.



⚽ ¿Cómo avanza la recuperación de Erick Pulgar?

En conversación con Flamengo TV, Pulgar detalló cómo ha sido el proceso médico y físico. “La recuperación ha sido muy buena. Me siento genial, sin dolor, trabajando con más peso y cada vez más cerca de volver a la cancha”, señaló.

El volante agradeció al cuerpo técnico y médico del club, destacando la confianza que le dieron para realizar la cirugía en Chile y luego completar la primera etapa de los entrenamientos.

🔎 La fecha en que podría volver Erick Pulgar a jugar con Flamengo

Según los plazos entregados por el club, Pulgar podría volver a entrenar con sus compañeros a fines de septiembre. Su regreso oficial a las canchas se proyecta para octubre, aunque difícilmente estará disponible para la serie ante Estudiantes por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

A pesar de la cautela, en Flamengo celebran los avances y esperan contar con el chileno en el tramo final de la temporada.

📌 Erick Pulgar sobre su deseo de regresar

El mediocampista se mostró motivado por la recta final de su recuperación. “Ya tengo muchas ganas de volver a entrenar con el grupo. Se trata de continuar con el trabajo y agradecer al club”, comentó. La hinchada de Flamengo también se ilusiona con el regreso del chileno, quien era titular indiscutido antes de la lesión.

