Una denuncia institucional de alto calibre encendió las alarmas en el deporte chileno. Colo Colo decidió llevar un caso grave hasta la Federación de Vóleibol de Chile, luego de hechos ocurridos durante un partido oficial de la Liga A1 femenina de vóleibol frente a Universidad Católica, en un escenario que hoy exige respuestas y eventuales sanciones.

El episodio, ocurrido el viernes 10 de enero, fue advertido en pleno desarrollo del encuentro y escaló rápidamente a nivel dirigencial. Con registros audiovisuales y un reclamo formal ya ingresado, el club busca que se investigue lo sucedido y que se apliquen los reglamentos vigentes.

❓ ¿Qué denunció Colo Colo ante la federación?

Colo Colo presentó un reclamo formal por una conducta discriminatoria sufrida por una de sus deportistas.

Según el club, durante un partido oficial de la Liga A1 femenina de vóleibol, una jugadora fue blanco de gritos y gestos ofensivos provenientes desde la galería, situación que motivó la denuncia ante el ente rector del vóleibol nacional.

Los hechos se produjeron el 10 de enero de 2026, durante un partido de cuartos de final disputado entre Colo Colo y Universidad Católica. De acuerdo con el reclamo, lo ocurrido afectó el normal desarrollo del encuentro y fue comunicado en el momento al cuerpo arbitral.

🎯 ¿Quién es la jugadora afectada en la denuncia de Colo Colo?

La denuncia presentada por el club apunta a hechos que habrían afectado a Beatriz López, jugadora del equipo femenino de vóleibol de Colo Colo.

Según se expone en el reclamo, los gestos y gritos ofensivos estuvieron dirigidos a su condición física, lo que activó la intervención inmediata en cancha y el posterior respaldo institucional.

El reclamo fue ingresado bajo el marco del Decreto Supremo N°22, normativa que regula y sanciona conductas de discriminación en el deporte chileno.

Desde Colo Colo aseguran que el caso cumple con los criterios establecidos en el reglamento y que existen registros audiovisuales que respaldan la acusación presentada.

En el comunicado difundido por el Directorio Nacional del Club Social y Deportivo Colo Colo, la institución señaló:

“Como Directorio del Club Social y Deportivo Colo Colo, queremos informar que hemos presentado un reclamo formal ante la Federación de Voléibol de Chile (Fevochi), en el marco del Decreto Supremo N°22 por una conducta discriminatoria sufrida por nuestra jugadora de la rama de Voleibol, Beatriz López, durante un partido oficial de la Liga A1”. En el mismo documento, el club detalló que los hechos denunciados: “afectaron su dignidad y el normal desarrollo del partido”, y solicitó que se active el procedimiento disciplinario correspondiente.

🚨 ¿Qué sanciones pidió Colo Colo y qué busca con esta acción?

Colo Colo solicitó formalmente que la federación inicie el proceso disciplinario y evalúe las sanciones que contempla el reglamento para este tipo de conductas.

El objetivo, según el club, no es solo esclarecer lo ocurrido en el partido ante la UC, sino también sentar un precedente en la aplicación de los reglamentos disciplinarios del vóleibol chileno.

La postura institucional fue clara y enfática: “Como institución, consideramos inaceptable cualquier forma de discriminación, humillación o violencia dentro del deporte”. Y el comunicado cerró reafirmando que: “Reafirmamos nuestro compromiso con un deporte inclusivo, respetuoso y libre de discriminación, y con la defensa de nuestros deportistas y sus derechos”.

📰 En resumen

Colo Colo presentó un reclamo formal ante la Federación de Vóleibol de Chile.

La denuncia se originó en un partido de cuartos de final ante Universidad Católica.

La jugadora afectada sería Beatriz López, del equipo femenino de vóleibol.

El club invocó el Decreto Supremo N°22 por conductas discriminatorias.

Existen registros audiovisuales que respaldan la acusación.

Colo Colo pidió sanciones y busca sentar un precedente disciplinario.

