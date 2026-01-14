Mauricio Isla terminó su etapa en Colo Colo sin despedidas y borrando todas las fotos de su paso por Macul. Fue una salida seca, de esas que obligan a mirar rápido el mapa y elegir destino con la cabeza fría. A los 37 años, el lateral sabe que cada mercado pesa más que el anterior.

En ese contexto, desde Argentina reapareció un nombre conocido. Independiente volvió a sonar como posible refugio, un club que el Huaso conoce bien y donde dejó una imagen correcta en su último paso.

🔴 Mauricio Isla y la señal que llegó desde Avellaneda

El encargado de bajar el pulgar fue Gustavo Quinteros. Consultado por TyC Sports, el técnico fue directo y sin adornos: “Busco otras características”. No hubo margen para interpretaciones ni segundas lecturas.

La decisión no sorprende del todo. Independiente atraviesa un proceso donde la edad y el recorrido ya no pesan tanto como la proyección. En esa lógica aparece con ventaja Renzo Saravia, un nombre que calza mejor con la idea actual del cuerpo técnico y la dirigencia.

⚽ Un cierre abierto para una carrera pesada

Si bien el Huaso Isla es un jugador que no necesita presentación, el Bicampeón de América con La Roja no puede quedarse en los recuerdos y deberá decidir lo que hará con su futuro. Con Independiente descartado, le tocará buscar otro club o pensar derechamente en el retiro.