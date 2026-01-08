El cierre de ciclo de Mauricio Isla en Colo Colo no pasó inadvertido. Sin renovación y con una temporada marcada por altibajos, el lateral derecho quedó libre y fuera del radar mediático durante varias semanas. Sin embargo, su nombre volvió a escena lejos de Macul y con un giro que pocos anticipaban.

A sus 37 años, Isla no tiene intención de colgar los botines. Pese a un año irregular en lo físico y futbolístico, el Huaso se mantiene activo y abierto a escuchar propuestas competitivas. En ese escenario, desde Argentina reaparece una puerta conocida que remece el mercado.

Mauricio Isla y el radar argentino

Según información publicada por TyC Sports, Mauricio Isla fue ofrecido a Independiente de Avellaneda en las últimas horas. El dato no es menor: el chileno ya defendió al “Rojo” entre 2023 y 2024, etapa en la que sumó 32 partidos oficiales y dos goles, dejando una evaluación interna más positiva de lo que muchos creen.

Desde Argentina detallan textual: “Paralelamente, el chileno Isla, de 37 años, fue ofrecido al Rojo. El lateral bicampeón de América está libre tras su paso por Colo Colo”. La propuesta, por ahora, no incluye cifras ni un avance formal, pero sí abrió un debate en la dirigencia.

🔍 Competencia y escenario abierto

Independiente maneja otras opciones. Lucas Blondel, actualmente en Boca Juniors, aparece como la prioridad deportiva, aunque su situación contractual complica cualquier negociación. El Xeneize pretende una cesión con obligación de compra, fórmula que hoy no convence en Avellaneda.

En ese contexto, la carta de Isla gana terreno por pragmatismo más que por marketing. No hay decisión tomada, pero el escenario cambió: el chileno volvió al mapa competitivo y, lejos del retiro, su carrera podría sumar un nuevo capítulo en Argentina.