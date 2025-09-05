La selección chilena sufrió una aparatosa derrota ante Brasil en la penúltima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026, resultado que con el equipo ya eliminado no castigaba mucho y servía más que nada para poder apreciar las condiciones en que se encuentran los jugadores llamados a tomar la posta de la Generación Dorada pensando en el futuro, entre ellos el del volante Lucas Assadi.

Y es que uno de los nombres que generaba mucha expectativa para ver en esta convocatoria de Nicolás Córdova es el de Assadi, quien ha destacado las últimas semanas a un gran nivel con Universidad de Chile, sin embargo, la noche de este jueves en el Maracaná no fue la más grata para el volante azul, quien fue suplente y pagó caro el no poder exhibirse por ese motivo.

😕 Assadi no pudo lucirse frente a los cazatalentos en el Maracaná

Aunque Nicolás Córdova probó durante la semana a Lucas Assadi como titular para enfrentar a Brasil, lo cierto es que el formado en la U terminó quedándose en la banca de La Roja, algo que no estaba en los planes de los cazatalentos locales que llegaron al Maracaná para observar al talento azul.

Y es que Assadi recién pudo ingresar a los 77′ minutos de partido en reemplazo de Lucas Cepeda, cuando el marcador estaba 3-0 a favor de la Verdeamarelha y totalmente controlado por el local, algo que impidió que el jugador de 21 años pudiera lucir su mejor versión ante los ojeadores.

En los poco más de 13 minutos que estuvo en cancha, igualmente Assadi tuvo intervención en el juego. Tuvo un 67% de acierto en sus entregas de balón pero tuvo cuatro pérdidas de posesión y tampoco tuvo éxito en los intentos de regate que buscó para superar a su marca, lo que provocó que no desplegara su máximo potencial ante el Scratch.

📊 Los números de Lucas Assadi este 2025

En esta temporada 2025 con Universidad de Chile, Assadi ha tenido interesantes números que lo alzan como figura:

Partidos jugados: 24

Goles: 9

Asistencias: 5

Partidos como titular: 14

Minutos en cancha: 1.334′

