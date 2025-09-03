Ya se empieza a palpitar el duelo que sostendrán este jueves 4 de agosto la selección chilena y su símil de Brasil en la penúltima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026, un encuentro en el que el combinado nacional presentará un renovado equipo en manos de Nicolás Córdova.

Al prescindir de la Generación Dorada en la convocatoria para esta doble fecha FIFA, La Roja encarará los duelos ante Brasil y Uruguay con varios jugadores de proyección, algo que destacaron precisamente desde el país de la Samba.

🇨🇱 Lucas Cepeda y Darío Osorio comandan a los “4 Fantásticos” de la nueva selección

La prensa brasileña hizo notar la ausencia de la Generación Dorada con La Roja en este cierre de las Clasificatorias, y pese a hacer hincapié en el extraviado rumbo que se encuentra el conjunto criollo, rescató la presencia de cuatro jóvenes jugadores que resaltan en esta nómina de Córdova.

De acuerdo a lo señalado por el portal Globo, son Lucas Cepeda, Darío Osorio, Lucas Assadi y Vicente Pizarro los llamados a cargar con el futuro de la selección tras estas amargas Clasificatorias para nuestro equipo.

“Ellos (Osorio, Cepeda, Pizarro y Assadi) son algunas de las esperanzas chilenas para pelear un lugar en el Mundial 2030″, apunta el citado medio en uno de sus artículos, dándole un enorme espaldarazo a estos jugadores.

📅 ¿Cuándo juega Chile por Clasificatorias?

Chile visita a Brasil este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas, mientras que recibe a Uruguay el martes 9 de septiembre a la misma hora.

