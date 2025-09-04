Esta noche la selección chilena saltará al Estadio Maracaná para jugar su penúltimo partido de unas Clasificatorias sudamericanas para el olvido. Con dos partidos por jugar, La Roja no tiene opciones matemáticas de clasificar al próximo Mundial, por lo que enfrentará a Brasil solo por el honor.

Si bien son muchos los factores que provocaron el fracaso del combinado nacional en el actual proceso eliminatorio, un entrenador multicampeón del fútbol chileno se aventuró con una explicación sobre el momento del equipo de todos.

🇨🇱 ¿Por qué Chile ha fracasado en las últimas tres Clasificatorias?

Gustavo Quinteros, estratega campeón con Universidad Católica y Colo Colo en nuestro país, conversó con ESPN Argentina y dio a conocer su postura con lo que pasa con La Roja. “Es algo difícil de saber cuál fue el motivo porque han llegado muy buenos entrenadores y no han podido conseguir clasificar. Yo creo que hay buenos jugadores en Chile, yo he tenido jugadores jóvenes que se han vendido… Damián Pizarro fue vendido a Italia, Jordhy Thompson es figura en Rusia, (Vicente) Pizarro… y esos jóvenes están en un buen nivel. Hay jugadores que están jugando en Brasil, en Europa, pero ningún entrenador ha podido encontrar ese equipo que sea capaz de clasificar”, comenzó diciendo.

“Yo creo que hay que cambiar algo porque si bien los jugadores están, a lo mejor la competencia desde inferiores (hay que cambiarla) para tener más variantes y más jugadores aptos para jugar en la selección”, añadió.

“La gente encargada tiene que pensar, recapacitar y ver la competencia en inferiores. Yo creo que tienen que salir más jugadores como estos que te nombré que son muy buenos. Más cantidad para tener más variantes y seguir confiando de que el talento está, hay que encontrar la manera y ojalá que le vaya bien, porque tengo los mejores recuerdos de Chile y el fútbol podría seguir creciendo si la selección juega Mundiales. Es una vitrina muy importante para la evolución de los jugadores, para jugar en Europa o en equipos más importantes de América”, sentenció Quinteros.

📅 ¿Cuándo juega Chile?

Chile juega este jueves 4 de septiembre ante Brasil en el Estadio Maracaná por la penúltima fecha de las Clasificatorias sudamericanas.

Fecha: Jueves 4 de agosto

Hora: 20:30 horas

Estadio: Maracaná

